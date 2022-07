20-07-2022 10:00

Torna in Italia il Play della Nazionale Marco Spissu. Dopo l’esperienza in Russia all’Unics, Spissu arriva alla corte di Walter De Raffaele alla Reyer Venezia. L’annuncio da parte del club della Laguna sui social: “Il play azzurro per la Regina dei Mari”.

Bel colpo per il club del patron Brugnano che si è accaparrata, dopo anche Riccardo Moraschini, un altro italiano che ben ha fatto vedere il suo valore, nella scorsa stagione e non solo in Russia ma anche in Europo con l’Eurolega.