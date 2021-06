Reyna colpito da una lattina: tifoso arrestato

Si mette male per il responsabile del lancio della lattina che ha colpito alla nuca Giovanni Reyna. Il giocatore statunitense, infatti, ha ricevuto una bottiglia piena scagliata dagli spalti dopo il 3-2 nella gara vinta dagli Stati Uniti sul Messico, che ha portato di fatto al successo nella CONCACAF Nations League e a svariate polemiche.

Il tifoso è stato infatti arrestato, bandito dallo stadio di Denver, l’Empower Field at Mile High casa dei Broncos, e accusato di aver compiuto un reato non di poco conto, considerando che le conseguenze per Reyna sarebbero potute essere assai più serie.

Diverse persone hanno fatto partire un lancio fitto di bottiglie di plastica e altri oggetti, ma solo una ha colpito Reyna, per fortuna senza gravi danni. I funzionari dello stadio hanno individuato i responsabili, come evidenziato in una nota ufficiale: “Oltre a espellere diverse persone per violazione del codice di condotta dei tifosi, il nostro personale di sicurezza ha lavorato a stretto contatto con il dipartimento di polizia di Denver per identificare cinque persone che sono state arrestate: quattro per invasione di campo e una per lancio di oggetti. La persona arrestata per aver lanciato un oggetto in campo è stata identificata attraverso i filmati di sicurezza come responsabile del ferimento di un giocatore statunitense. Oltre ad affrontare accuse penali, questa parsona sarà bandita da tutti gli eventi futuri all’Empower Field at Mile High”.

Reyna, autore del primo goal segnato dagli Stati Uniti, è stato medicato tempestivamente dallo staff della Nazionala americana. Gregg Berhalter, ct del team, si è detto deluso per quanto successo: “Reyna starà bene, ma c’è stata una totale mancanza di rispetto per ciò che è successo in campo e per tutto lo sforzo che entrambe le squadre avevano messo in gioco. È davvero deludente da vedere. Penso che starà bene, ma si è preso qualcosa in testa, e sarebbe potuta andare molto peggio”.

La gara tra Stati Uniti e Messico ha avuto continui colpi di scena, ma questi sono stati ripetuti anche fuori dalla disputa del match: alcuni oggetti sono lanciati anche dall’altra parte del campo e uno di questi, una bottiglietta aperta, ha colpito l’attaccante messicano Henry Martin. In più, come evidenziato dai funzionari, ci sono state diverse invasioni di campo prima del termine del match.

OMNISPORT | 08-06-2021 19:01