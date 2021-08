Ribéry sul Bayern Monaco: "Un ritorno? Io sono pronto"

Dopo la scadenza di contratto con la Fiorentina, Franck Ribéry non ha ancora trovato una nuova squadra. Si sono inseguite le voci sul Monza e sullo Spezia, per ora però il francese non ha apposto firme. Anche se ora in Germania si inseguono le voci su un suo possibile ritorno al Bayern Monaco.

Ad alimentarle è stato Lothar Matthäus, leggenda del calcio tedesco e oggi opinionista, che si è esposto in favore di un ritorno del francese all’Allianz Arena, ovviamente nel ruolo di alternativa a Gnabry, Sané e Coman, i tre che si giocano i due posti sulle ali – dove possono essere utiliizzati anche Musiala, Müller o Davies all’occorrenza.

Il club però sarebbe alla ricerca di una quarta ala di ruolo e l’ipotesi Ribéry stuzzica i media e i tifosi. E anche lo stesso classe 1983, che proprio commentando un post su Instagram di Matthäus ha scritto “io sono pronto!”.

Da capire se pronto lo sarà il Bayern Monaco, che con Hasan Salihamidzic nel ruolo di DS sta proponendo una politica basata sulla promozione dei giovani. Il ritorno di Ribéry potrebbe essere controcorrente in questo senso. L’ex Viola intanto si sta allenando nel centro tecnico del Bayern insieme a Jérôme Boateng, anche lui svincolato.

Ovviamente l’ex numero 7 tornerebbe con tutt’altro ruolo, tutt’altri compiti e anche minutaggio. Sarebbe un’alternativa, giocherebbe qualche scampolo di gara o in situazioni di estrema necessità. La condizione fisica è precaria, specie a 38 anni. I costi però sarebbero ridotti e per Ribéry sarebbe davvero un ritorno a casa.

OMNISPORT | 10-08-2021 11:16