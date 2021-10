Ricciardo, replica a Sainz: "Bello battere una Ferrari"

25-10-2021 20:15

Daniel Ricciardo e Carlos Sainz hanno battagliato a lungo ad Austin, e non sono mancati i momenti di tensione, come il contatto che ha danneggiato l’ala anteriore del ferrarista, che via team radio aveva parlato di “difesa sporca” da parte del pilota della McLaren.

Dopo la gara, l’australiano ha risposto ironico: “Ah, sì? È fantastico! Sono felice di essere “sporco”. Sono un bravo ragazzo, quindi essere “sporco” ogni tanto va bene. Mi è stato detto che aveva qualche danno, quindi immagino che ci siamo toccati, a meno che non abbia preso un cordolo da qualche parte, ma penso che la mia auto fosse OK”.

Ricciardo ha poi analizzato la sua prestazione, in questo weekend nettamente superiore al compagno di scuderia Lando Norris: “Sono molto contento, non eravamo più rapidi delle Ferrari, e quindi sono felice di aver battuto una di loro. Ho dovuto difendere la mia posizione per alcuni giri, e sono soddisfatto per esserci riuscito. Nel complesso è stata una gara difficile, ma ritengo che il quinto posto sia davvero positivo. Abbiamo rubato un po’ di punti a Sainz, a sua volta superato nel finale da Bottas, e quindi siamo riusciti a limitare i danni”.

“Ora torneremo in Messico, dove spero che riusciremo a dimostrare qualcosa in più per tenerli a distanza. I tifosi qui sono stati fantastici, c’era una folla immensa e mi auguro che si siano tutti divertiti”.

