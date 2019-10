Rigore Llorente, Pistocchi al veleno contro la Gazzetta

Il fallo da rigore di Kjaer su Llorente in Napoli–Atalanta è ovviamente l’episodio più discusso sui quotidiani, siti d’informazione sportiva della giornata di serie A. La stragrande maggioranza della stampa non ha dubbi, il contatto tra il difensore atalantino e l’attaccante azzurro è netto, ma ancor più grave dell’errore commesso dall’arbitro Giacomelli è giudicata la sua decisione di non utilizzare la Var review per giudicare il presunto fallo.

L’ECCEZIONE. Ma c’è un’eccezione, quella della Gazzetta dello Sport, secondo cui è Llorente a commettere fallo per primo tenendo un gomito alto: Giacomelli prende la sua decisione e il Var non interviene perché non si tratta di “chiaro ed evidente errore”, come prescritto dal regolamento.

Un giudizio, quello della Rosea, anticipato nella moviola pubblicata sul sito ufficiale e poi confermato nel quotidiano di oggi con tanto di 6,5 in pagella a Giacomelli. La valutazione della Gazzetta ha scatenato le reazioni sul web non solo dei tifosi azzurri, ma anche di Maurizio Pistocchi.

Il giornalista, abituato a commentare gli episodi dubbi, ci va giù duro, ritwittando il link all’articolo online della Gazzetta e scrivendo un post severo: “Chi scrive una cosa di questo genere – le parole di Pistocchi – non ha mai visto una partita di calcio. E nemmeno un incontro di wrestling”.

Pochi attimi prima, Pistocchi aveva invece espresso un giudizio assai negativo sul comportamento di Giacomelli e del Var Banti: “La mancata concessione da parte di Giacomelli del calcio di rigore per fallo di Kjaer su Llorente e la mancata chiamata alla OFR da parte del VAR Banti sono l’immagine più efficace del degrado della serieA. Una fiction che ormai non diverte più nessuno ma fa pena. Tanta”.

DIALOGO SU TWITTER. Pistocchi difende la propria opinione anche di fronte a chi, tra i follower, afferma che Llorente commette fallo in attacco prima di cadere a terra. “Llorente è fermo, aspetta la palla, Kjaer gli si butta addosso”, replica il giornalista. Che poi insiste: “Nessuna gomitata: Llorente ha entrambe le braccia aperte, postura corretta di aspetta la palla, Kjaer si butta sull’uomo, abbassando la testa”.

Parole condivise da molti altri follower, non solo tifosi del Napoli. “Innanzitutto è Kjaer che si accorge che non riesce a raggiungere la palla e si gira per bloccare Llorente che era già con il braccio largo per darsi forza per saltare. Tutto il resto viene dopo”. Darioneo, invece, elogia Pistocchi: “Pistocchi ti hanno fatto fuori perché dicevi le cose come stavano, mettiamoci l’anima in pace”.

SPORTEVAI | 31-10-2019 09:50