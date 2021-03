Rinnovo o addio? Il campione Juve riflette e il web si scatena

Mentre la Juventus si interroga sul dare o meno ancora fiducia ad Andrea Pirlo, nello spogliatoio c’è un senatore che potrebbe essere ai suoi ultimi mesi in bianconero. Gigi Buffon, 43 anni, ha il contratto in scadenza a giugno ma l’idea di chiudere la sua carriera da calciatore è ancora lontana.

Il dilemma di Buffon

Buffon, anzi, non ha mai nascosto l’obiettivo di voler battere il record di Marco Ballotta, che nel 2008 scese in campo a 44 anni e 38 giorni d’età, diventando il giocatore più anziano a giocare in una partita di serie A. Alla Juve, però, Buffon continuerebbe ad avere sempre meno possibilità di giocare. Ecco perché il portiere a fine stagione potrebbe valutare una soluzione alternativa. Pirlo, insomma, potrebbe non essere l’unico a lasciare la Juve.

“Le prossime saranno settimane di riflessioni per Gigi Buffon, che ha scelto di continuare a giocare almeno un altro anno – ha scritto su Twitter Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport. Dovrà decidere se farlo ancora alla Juventus (può rinnovare come secondo portiere) o altrove, chiudendo la carriera da titolare (vorrebbe giocare di più)”.

I tifosi votano per il ritorno al Parma

La prospettiva di Buffon titolare a 43 anni in una squadra diversa dalla Juventus ha naturalmente scatenato i commenti del web. Per molti appassionati, la meta ideale per Buffon sarebbe una e una soltanto. “Da interista ti dico che sarebbe bello che finisse la carriera al Parma da titolare… ma capisco anche che se dovesse scendere in B non ci andrebbe mai”, scrive Andrea. “Sarebbe bello”, aggiunge Leonardo.

E anche Christian concorda: “Parma sarebbe un grande finale, altrimenti Genoa visto che è la sua squadra”. Seventy ironizza: “Alla Lazio che cerca un giovane per sostituire l’ormai anziano Reina”.

Altri, come Nephilim, preferirebbero che Buffon chiudesse la sua carriera quest’anno: “Ma dove vai che hai 50 anni?”.

