Mercato Juventus, Andrea Pirlo in bilico: i possibili sostituti

Andrea Pirlo è in discussione per la prima volta dall’inizio della sua esperienza sulla panchina della Juventus. Il club bianconero, a meno di tracolli clamorosi, dovrebbe confermare l’allenatore bresciano fino al termine della stagione: il Maestro però sarà sotto esame, perché non basteranno il quarto posto e la qualificazione in Champions League a salvare la sua panchina per l’anno prossimo, ma serviranno prestazioni convincenti e soprattutto un’idea di gioco e un atteggiamento in campo che si sono visti poche volte nel corso della sua gestione.

La sua posizione è quindi in bilico, e si moltiplicano le indiscrezioni sul possibile futuro della panchina bianconera: la sensazione generale degli addetti ai lavori è che Andrea Agnelli farà retromarcia e punterà questa volta su un tecnico esperto e già affermato.

Nella lista dei nomi di candidati spicca senza dubbio quello di Massimiliano Allegri: il ritorno del tecnico toscano, che ha annunciato che in un modo o nell’altro tornerà ad allenare nella prossima stagione, è senz’altro il più richiesto e desiderato da parte dei tifosi della Juventus. L’allenatore livornese è ora fortemente tentato dalla Roma, e non aspetterà a lungo prima di decidere.

L’altro allenatore top in lista è Zinedine Zidane, che potrebbe lasciare il Real Madrid al termine della stagione ed è un altro favorito dei tifosi. Quindi Simone Inzaghi: il rinnovo con la Lazio non è stato ancora raggiunto, e il tecnico piacentino è stato a lungo in passato in contatto con la Vecchia Signora.

Non va scartato neanche Gian Piero Gasperini, artefice dell’Atalanta dei miracoli: con lui si potrebbe impostare un progetto di una Juventus giovane, e soprattutto senza Cristiano Ronaldo. Lontano Roberto Mancini, accostato in passato al bianconero ma concentrato sul Mondiale in Qatar da conquistare da parte degli Azzurri.

Gli ultimi due nomi sono quelli di Sinisa Mihajlovic e Luciano Spalletti: il primo, ora al Bologna, è stato spesso in passato nella lista dei desideri di Agnelli. Il secondo, nome di grande esperienza, è in cerca di rilancio dopo l’esonero dall’Inter di due anni fa.

