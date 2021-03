Disastro Juventus: Paratici tuona e parla del futuro di Pirlo

La Juventus vive il suo momento più difficile da un decennio a questa parte: dopo l’eliminazione agli ottavi di Champions League, i bianconeri incappano in una pesante sconfitta interna contro il Benevento che sembra spegnere ogni speranza di vincere lo scudetto.

Il direttore sportivo dei bianconeri Fabio Paratici nel dopo partita dell’Allianz Stadium è intervenuto ai microfoni di Sky, chiarendo che il progetto di Andrea Pirlo non è a rischio: “Abbiamo dato in questi anni tante gioie ai tifosi, mentre oggi diamo amarezza. Non sarà una partita a cambiare la nostra programmazione, andiamo avanti con le nostre idee e siamo convinti di Pirlo. Però basta errori”.

Il dirigente bianconero salva la panchina del Maestro ma non risparmia le critiche: “Abbiamo giocato una brutta gara, ma il campionato va avanti e dobbiamo capire i nostri errori per non commetterli più e migliorare. La prestazione è stata brutta per tanti motivi e a volte non capiamo neanche perché, ci sono tanti aspetti da analizzare e lo faremo”.

“Non sarà una partita a cambiare le nostre idee perché stiamo seguendo una programmazione precisa, anche per quanto riguarda la rosa. Andiamo avanti per la nostra strada“.

“Il rigore su Chiesa? Non voglio commentare l’episodio, non sono qui per questo. Le gare vanno analizzate escludendo gli episodi, altrimenti si rischia di restare condizionati nel giudizio. Non ho rivisto l’azione, mi sembrava ci fosse fallo ma non sono qui a parlare di questo”.

