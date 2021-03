Juventus, i tifosi perdono definitivamente la pazienza

Un incubo. Per i tifosi della Juventus la gara col Benevento, quella che doveva – nelle idee di Pirlo – consentire ai bianconeri di mettere pressione all’Inter si è trasformata in un film dell’orrore. Prima tanti errori, poi i minuti inesorabili che passano senza segnare, quindi addirittura il gol dei sanniti. Una sconfitta inimmaginabile che lascia senza parole i fan bianconeri e apre un processo vero e proprio per Pirlo ma non solo per lui. Una grande rivincita per Pippo Inzaghi sull’amico di tante battaglie.

In attesa che possa tornare Dybala non si salva quasi nessuno nei giudizi dei tifosi. A partire da Pirlo: “Spiace ma Pirlo deve lasciare proprio stasera se ha un minimo di dignità o ancora: ” Spero che il pupazzo abbia almeno la decenza di dimettersi…ok non essere un allenatore, ma almeno essere un uomo” e poi: “Io non ci capisco più niente. Attaccanti in difesa, difensori in attacco. Sembra la formazione di Oronzo Canà” o anche: “Pare chiaro che Inzaghi gliela sta incartando a Pirlo. E non è la prima volta che il fenomeno non trova contromisure tattiche a quelle dell’allenatore avversario”.

I fan scaricano Bonucci

Poi tocca ad Arthur (“un errore impossibile da concepire”) e Bonucci diventare bersaglio delle critiche dei tifosi: “Bonucci uomo contro uomo era imbarazzante a 25 anni figurarsi adesso” oppure: “Bonucci sta facendo sembrare Lapadula un Lewandowski sotto steroidi, non ha azzeccato un anticipo ” e ancora: “Qualcuno che a giugno dica a Bonucci “Grazie Leo, bello tutto, belle le frasi motivazionali dopo le sconfitte, bello il sciacquatevi la bocca ma ora fuori ” e poi: “Bonucci, Bernardeschi e Rabiot farebbero panchina in Serie B”.

Bernardeschi crocefisso su twitter

E’ proprio Bernardeschi il più criticato: “Bernardeschi non giocherebbe neanche nella Juventus femminile” o anche: “Ma Frabotta fa tanto più schifo di un Bernardeschi involuto e adattato? ” e ancora: E’ il re incontrastato delle palle perse” e infine: “Vedendolo all’opera come terzino sinistro, l’impressione è che la posizione migliore di Bernardeschi sia proprio quella di panchinaro. Irrecuperabile”.

Non si salva neanche Ronaldo, che continua a fare cilecca su punizione: ” credo che la juve avra’ speso sui 50.000 € di sagome a Vinovo ,per gli allenamenti di ronaldo sulle punizioni” e infine: ” Ma Ronaldo era quello che ogni 2 punizioni faceva un gol al Real, questa non riesco a capirla, perchè non c’entra col gioco e con i compagni. Ora 80 tiri sulla barriera. Ma cos’ha? .

SPORTEVAI | 21-03-2021 16:53