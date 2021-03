Mercato Juventus: addio Dybala, torna un top player

La Juventus è concentrata sul finale di stagione ma starebbe anche pianificando il futuro. Fa discutere molto la questione Paulo Dybala. Il fantasista argentino è uno dei nodi da sciogliere in tempi rapidi.

La Joya è ai box da oltre due mesi. Il suo infortunio risale al 10 gennaio (sfida contro il Sassuolo). L’argentino non vede l’ora di rientrare per dimostrare di poter essere ancora utile alla causa bianconera.

Nel frattempo, il rinnovo del contratto (in scadenza nel giugno del 2022) è in stand-by. Nessuna novità da settimane e la sensazione che la Vecchia Signora stia valutando, seriamente, la possibilità di cedere l’argentino.

Il fuoriclasse bianconero è stato accostato, nel recente passato, a diversi top club. La Juventus valuterebbe il suo cartellino non meno di 50 milioni di euro. Ma ci sarebbe anche l’opzione di uno scambio alla pari.

In questo caso, attenzione al Manchester United. I Red Devils, da tempo, sono interessati a Paulo Dybala. Alla Juventus non dispiacerebbe affatto poter riabbracciare un certo Paul Pogba, anche lui in scadenza di contratto nel 2022.

Lo stipendio del top player francese è più alto di quello dell’argentino ma la soluzione potrebbe anche essere trovata per la buona riuscita dell’operazione. Decisiva la volontà di entrambi i top player.

Paul Pogba, decisivo contro il Milan, ha indossato la casacca bianconera per quattro stagioni, dal 2012 al 2016. Al suo fianco, giocava un certo Andrea Pirlo, ora tecnico di quella Juventus che potrebbe riaverlo presto in rosa.

