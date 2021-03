Milan steso da Pogba a San Siro: 1-0, passa il Manchester United

Anche il Milan saluta le coppe, e lo fa nella maniera più amara possibile. A San Siro, infatti, le occasioni per i rossoneri non mancano, ma il gol qualificazione lo segna il Manchester United. Finisce infatti 1-0 con la firma d’autore di Paul Pogba, ma sull’unica rete della partita le disattenzioni collettive della retroguardia rossonera sono decisive.

Il Milan, come preannunciato, scende in campo con Castillejo falso centravanti e il grande ex Ibrahimovic in panchina. Ricchissima batteria di trequartisti con Saelemaekers, Calhanoglu e Krunic. Dall’altra parte però c’è Bruno Fernandes, e proprio lui costruisce il primo brivido del match andando alla conclusione su servizio di Shaw.

Il Milan, però, non sta a guardare. Al quarto d’ora Kessié impegna Henderson, quindi Calhanoglu spreca un pallone d’oro ciccando la conclusione da posizione estremamente favorevole. Dopo l’1-1 di Old Trafford, però, chi ha bisogno del gol sono i Red Devils. E infatti ci provano James prima e Fred poi. Ma il Milan è pericoloso, e solo l’attentissimo Henderson impedisce a Kjaer di fare male.

Prima dell’intervallo i padroni di casa hanno un’altra colossale occasione in contropiede, ma Castillejo fa tutto bene tranne l’ultimo passaggio per Kessié e Maguire si salva. Poi è Saelemaekers a impegnare ancora Henderson, mentre Krunic manca la porta per pochi centimetri.

Solskjaer però si gioca il jolly immediatamente dopo l’intervallo, mandando in campo sin da inizio ripresa un certo Pogba al posto dello spento Rashford. E nel giro di appena due minuti il francese decide la sfida nella maniera più rocambolesca possibile.

Al 48′ si scatena infatti un forsennato batti e ribatti nell’area piccola del Milan, Meité sbaglia il rinvio e Donnarumma copre male il primo palo: ne approfitta proprio Pogba, che infila il pallone sotto la traversa e di fatto regala la qualificazione al Manchester United.

A nulla vale l’ingresso di Ibrahimovic (pericoloso, così come prima di lui Kessié). A tempo scaduto lo United rischia addirittura il raddoppio con lo stesso Pogba, ma non serve: il Milan è comunque fuori.

OMNISPORT | 18-03-2021 23:00