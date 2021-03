Mercato Milan, grana Donnarumma: si cerca il sostituto

E’ ancora bloccata la trattativa per il rinnovo del contratto di Gianluigi Donnarumma con il Milan: entrambe le parti restano sulle loro posizioni, con l’agente del portiere, Mino Raiola, che continua a chiedere un ingaggio da 10 milioni di euro all’anno, decisamente troppi per il budget a disposizione della dirigenza del Diavolo.

Le voci in arrivo dall’Inghilterra complicano la situazione: il Chelsea sarebbe in pressing sull’entourage del giocatore. I Blues sarebbero intenzionati a mettere sul tavolo un’offerta di ingaggio importante, vicina alla cifra richiesta dal procuratore italo-olandese. Di contro il Milan non va oltre l’offerta da 7 milioni di euro, già formulata mesi fa da Paolo Maldini e Frederic Massara.

Difficile pensare a una rottura totale e a un addio a parametro zero del portiere rossonero (con danno economico ingentissimo per il club meneghino), ma il rinnovo potrebbe essere di un solo anno, con cessione immediata in estate.

La dirigenza meneghina per cautelarsi avrebbe così allacciato i primi contatti con il Barcellona per il brasiliano Neto, in uscita dal club blaugrana: secondo la stampa spagnola si starebbe trattando sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni.

Queste le parole di Massara sulla difficile situazione di Donnarumma: “È un tema ricorrente, stiamo parlando con l’agente. Gigio è molto concentrato sulla squadra, siamo sereni: stiamo lavorando in maniera proficua, siamo fiduciosi, è legato al Milan e cercheremo di lavorare al massimo per arrivare ad un accordo”.

OMNISPORT | 05-03-2021 13:06