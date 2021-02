Milan, il rinnovo di Donnarumma si avvicina: una big esce di scena

Costretto a raccogliere per tre volte il pallone in fondo alla propria rete, ma senza colpe, contro l’Inter, Gigio Donnarumma è stato tra il migliore del Milan che ha resistito agli attacchi della Stella Rossa guadagnandosi l’accesso agli ottavi di finale di Europa League.

La crescita del portierone rossonero è sempre più evidente e va in parallelo con la preoccupazione dei tifosi perché la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel prossimo giugno non decolla.

La dirigenza del Milan e Mino Raiola sono su posizioni molto chiare: la società punta ad un contratto lungo, fino al 2025, con inserimento di una clausola rescissoria, l’agente di Donnarumma chiede di eliminare la clausola o abbassarne sensibilmente il valore e non vuole andare oltre un legame biennale.

Si discute anche sull’ingaggio del portiere della Nazionale, con il Milan fermo all’ultima proposta di 7,5 milioni e Raiola che vorrebbe almeno un milione e mezzo in più.

Tutt’altro che dettagli, insomma, ma una buona notizia per il Milan arriva dalla Spagna.

Secondo quanto riporta il portale ‘Defensa Central’, il Real Madrid ha infatti fatto trapelare di non essere interessato ad acquistare Gianluigi Donnarumma.

Una decisione in parte sorprendente, visto che la società del presidente Florentino Perez nutre la massima fiducia in Thibaut Courtois e sembra decisa ad investire in maniera significativa in altri ruoli durante il prossimo mercato estivo, nella convinzione che l’erede del belga, ovvero l’ucraino classe ’99 Andrij Lunin, acquistato dal Real nel 2018 dopo essere stato molto vicino al Napoli.

Viene quindi a mancare una pretendente potenziale molto pericolosa e di conseguenza anche un’”arma” in meno di Raiola qualora la trattativa con il Milan per il rinnovo si complicasse. Non mancano comunque altre big europee che sono al contrario vigili sulla situazione di Donnarumma, in particolare Manchester City e Paris Saint-Germain.

OMNISPORT | 26-02-2021 21:00