Donnarumma accusato di abitudini juventine, bufera social

Che ci possa essere stato un po’ di nervosismo nel Milan che ieri si è fatto raggiungere allo scadere dalla Stella Rossa in Europa League ci sta: è un momento decisivo per la stagione dei rossoneri, attesi dal derby di domenica contro l’Inter (la partita verrà trasmessa in diretta tv su DAZN e DAZN1, canale 209 del decoder satellitare.

Qui il link per vedere Milan-Inter in diretta) e reduci da qualche battuta a vuoto, ma si può dire che protestano troppo in campo? Lo fa Paolo Ziliani sui social. Il giornalista de Il Fatto Quotidiano su twitter prende di mira Donnarumma e lo taccia di una brutta (a suo modo di vedere) abitudine mutuata dal club che Ziliani meno ama,

Ziliani attacca Donnarumma

Scrive Ziliani: “Un consiglio (non richiesto) a Donnarumma: cerchi di togliersi quell’abitudine molto juventina di protestare, continuamente e platealmente, con l’arbitro. Non è un bello spettacolo e poi gli fa perdere concentrazione; come con la Stella Rossa, all’ultimo atto del match, ma ha protestato tutta la partita”.

I tifosi replicano a Ziliani

Fioccano le reazioni: il pensiero del giornalista urta la suscettibilità dei milanisti come degli juventini: “Fallo nettissimo e fuorigioco, danno calcio d’angolo agli avversari. Però é colpa di Donnarumma. A volte vivete in mondi paralleli” o anche: Che partita hai visto??? Fallo su Castillejo, fuorigioco e non protesti? penso che è normale che protesti….” e infine: “Abitudine juventina”…Allora quando qualcuno gioca male possiamo dire: “abitudine interista”. Oppure se una squadra perde sempre:”abitudine napoletana” Oppure se ti fischiano sempre rigore:”abitudine milanista”.

SPORTEVAI | 19-02-2021 09:44