Milan, i tifosi e gli altoparlanti di Belgrado: "Che assurdità"

Il Milan pareggia a Belgrado e può guardare con ottimismo al ritorno. I rossoneri si lasciano raggiungere all’ultimo minuto dalla Stella Rossa Belgrado nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League al termine di una gara molto equilibrata e ricca di spunti polemici. Ma più che per il risultato, i fan rossoneri sono preoccupati per l’infortunio di Bennacer che quasi sicuramente salterà il derby con l’Inter.

Clima da incubo

La gara tra la Stella Rossa Belgrado e il Milan si gioca anche sugli spalti. Dopo un anno di pandemia e stadi vuoti, creano polemiche le scene che si vedono e che si sentono al Marakana: “Insulti ufficiali dagli altoparlanti dello stadio, una roba così cafona non si era vista nemmeno allo Juventus Stadium”. Il tema altoparlanti diventa subito sociale: “Gli altoparlanti che sparano insulti credo siano la cosa più surreale mai vista in vita mia”. E il clima si fa ancora più incandescente quando le due panchine cominciano a dialogare in modo non del tutto pacifico.

L’infortunio di Bennacer

Ancora sfortuna per il Milan che nel primo tempo perde per infortunio il centrocampista Bennacer che ha accusato dei problemi muscolari: “Incredibile come il Milan stia giocando quasi una stagione intera senza Bennacer. Quasi una stagione intera senza il regista titolare nonché giocatore fondamentale sia in fase offensiva che difensiva”, scrive Alessandro. E a chi accusa Pioli di averlo schierato risponde Gio: “Volevate (volevamo) Bennacer per il derby ed era ovvio che dovesse mettere minuti nelle gambe tra Spezia e oggi. Quindi i processi a Pioli per averlo schierato non hanno il minimo senso”.

La condizione di Manduzkic

Pioli si affida all’attaccante croato arrivato nel corso della finestra di gennaio. Quella di Belgrado è la prima partita da titolare per Mario Mandzukic che però appare ancora in ritardo di condizioni come fa notare Matteo: “Fisicamente è indietro anni luce. Ancora lontano da una forma quanto meno buona”. La prestazione del giocatore non convince i tifosi: “Mandzukic puzza di bidone strafinito”, sentenza Francesco.

Momento di flessione

Sui social è molto criticata anche la prestazione di Alessio Romagnoli. Il centrale milanista è sempre stato uno dei punti cardini della squadra di Stefano Pioli ma appare in flessione nelle ultime uscite: “Il problema di Romagnoli – commenta Dario – è che a 21 anni era esattamente uguale a oggi. Il suo processo di crescita e miglioramento si è arenato. E’ un buon giocatore, ma non quello su cui il Milan fece un grosso investimento di cartellino e stipendio”. E non è il solo commento negativo: “Meglio Kalulu adattato centrale che Romagnoli, ora la scusante dell’infortunio non regge più”.

SPORTEVAI | 18-02-2021 20:52