Ibrahimovic punta il Manchester United: si è allenato assieme ai compagni

Zlatan Ibrahimovic c’è. Nel giorno in cui riceve la notizia della convocazione da parte della Svezia dopo quasi cinque anni d’assenza, il centravanti svedese scalda i motori. E ora punta decisamente il Manchester United, sua ex squadra, dopo essere stato costretto ai box per più di due settimane.

Come riporta ‘Sky Sport’, Ibra ha svolto l’intero allenamento odierno assieme alla squadra. Un ulteriore passo in avanti verso il rientro a pieno regime, il più importante, dopo che già nella giornata di ieri l’attaccante rossonero era tornato parzialmente in gruppo.

Ibrahimovic, insomma, è pienamente a disposizione di Pioli per la grande sfida di giovedì sera contro il Manchester United, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. E ora toccherà al tecnico valutare un suo eventuale utilizzo, a partita in corso o dal primo minuto, contro la formazione di Solskjaer.

Possibile che tocchi proprio a Ibra giocare dall’inizio, considerando che Rafael Leão non è al meglio a causa di un problema al flessore. Nel caso lo svedese parta inizialmente dalla panchina, invece, il ruolo di prima punta sarà ricoperto da Rebic, squalificato in campionato per le prossime due giornate.

Da quando si è infortunato, ovvero dal posticipo del 28 febbraio vinto dal Milan in casa della Roma, Ibrahimovic ha saltato quattro partite. In una sola di queste la squadra di Pioli è riuscita a imporsi: quella in casa del Verona. A completare il quadro, due pareggi e la bruciante sconfitta contro il Napoli che, in pratica, ha lanciato l’Inter verso lo Scudetto.

OMNISPORT | 16-03-2021 14:22