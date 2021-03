Juve: Incontro Paratici-Raiola infiamma i social

Metti un aperitivo nel centro di Milano: da una parte il ds della Juventus Fabio Paratici e dell’altra Mino Raiola, il potente procuratore che ha in mano il destino di quasi tutti i big più appetiti sul mercato, da Haaaland a Donnarumma, da Pogba a de Ligt. Di cosa avranno parlato? Che si siano visti lo assicura Paolo Paganini. L’esperto di mercato della Rai rivela le sue sensazioni su twitter.

Per Paganini c’è il futuro di Van de Beek in ballo

Scrive Paganini: “Un uccellino mi ha detto che ieri c’è stato un interessante incontro di mercato in un noto albergo del centro di Milano tra Paratici e Raiola. Avranno per caso riparlato di Pogba e non solo?! Lo scopriremo. So che Van de Beek di recente è passato con Raiola e lui lo vuole portare in Italia”.

I tifosi replicano su twitter

La notizia infiamma i tifosi sui social: “Spero in Pogba/Donnarumma/Haaland e non Romagnoli/Insigne/Pinamonti” o anche: “La Juve in questo momento deve abbassare un po il monte ingaggi dei calciatori,se dovesse arrivare Pogba,lo aumenta ulteriormente e questo vuol dire cessioni..dolorose ma obbligate cessioni..”.

C’è chi osserva: “ma se non abbiamo i soldi per fare mercato se non dopo la vendita o la risoluzione dei contratti solo per risparmiare gli stipendi? Possiamo mai prendere Pogba a 50milioni minimo e dare 12 milioni a lui?”.

Un tifoso della Juve prevede: “Ecco come andrà. Le strade sono 2….aumento di capitale o plusvalenza (bella grossa) in uno scambio (stile Arthur-Pjanic)….l’indiziato numero uno naturalmente è Dybala” e infine: “Raiola potrebbe sistemarci la squadra per 15 anni…Donnarumma, van de Beek, Pogba, Hahland e Kean. Diamo in cambio a Raiola mezza Fiat Mirafiori ed il gioco è fatto”.

SPORTEVAI | 20-03-2021 11:14