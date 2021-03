Futuro Haaland: c'è il prezzo, ci spera anche la Juve

Erling Haaland sta dimostrando, sul campo, di essere speciale. il 20enne attaccante norvegese sta facendo faville con la casacca del Borussia Dortmund e i top club sulle sue tracce stanno aumentando in maniera esponenziale.

Il talento di Erling Haaland è ormai esploso completamente. A suon di record, si sta imponendo come un top player di primissima fascia. Normale che il suo agente Mino Raiola stia ricevendo tante proposte per il futuro del suo assistito.

Il decano dei procuratori Giovanni Branchini ha valutato, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, il cartellino del norvegese 120-130 milioni di euro. Una cifra tosta, soprattutto in questo periodo di pandemia, ma che non spaventa sicuramente alcuni club.

Il Real Madrid è in piena ricostruzione. Avere uno come Erling Haaland al centro del nuovo progetto sarebbe fantastico. Attenzione anche al PSG. Dovesse fare le valigie Kylian Mbappé, il norvegese sarebbe la scelta ideale.

In Inghilterra, ci sono due club che potrebbero farsi avanti per provare a strapparlo al Borussia Dortmund, ovvero Manchester City e Manchester United. Due club di grande prestigio e con tanta solidità economica.

E in Italia? Al momento l’unica squadra che potrebbe fare un pensierino su Eriling Haaland è la Juventus. Dovesse riuscire a piazzare bene Cristiano Ronaldo e qualche altro senatore, potrebbe anche sperare di far parte della corsa per “conquistare” il bomber norvegese.

La sensazione è che, in estate, andrà in scena una vera e propria asta milionaria per quello che è ormai considerato una delle stelle più lucenti del panorama calcistico mondiale. A 20 anni, è già una star assoluta.

OMNISPORT | 14-03-2021 09:24