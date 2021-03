Juventus: Andrea Pirlo, fanno discutere le parole sull'Inter

Fanno discutere sui social le dichiarazioni pungenti di Andrea Pirlo, rilasciate nel corso della conferenza stampa della vigilia della partita contro il Benevento. Il tecnico della Juventus ha commentato così il rinvio della partita tra Inter e Sassuolo: “Siamo stati informati e abbiamo accettato. Noi e altri abbiamo giocato con dei malati, sono state fatte cose diverse in questo caso perché è intervenuta l’Asl. Capita purtroppo in un momento positivo per l’Inter che avrà la possibilità di lavorare non mandandoli neanche in nazionale. In questo senso sono stati anche fortunati“.

L’allenatore bianconero in ogni caso vuole tenere alta la pressione sui nerazzurri: “Domani sarà una gara importante perché viene prima della sosta, sappiamo di affrontare una squadra che verrà per fare risultato. Con la squadra ho parlato, ogni partita analizziamo il momento e quello che può essere il futuro. Sappiamo che dobbiamo cercare di vincere più partite possibili, ma non dipenderà solo da noi”.

“Noi dobbiamo concentrarci sul nostro lavoro, abbiamo la possibilità di vincere tutte le partite, dobbiamo credere in questo. È nostro dovere mettere pressione, abbiamo l’opportunità di avvicinarci però dipenderà da noi”.

Pirlo ha fatto anche il punto su Paulo Dybala, ancora infortunato e in un momento di grandissima difficoltà: “Parlo molto con lui, ha tanta voglia di giocare e di dare il suo contributo. Lo vedo sereno e voglioso, speriamo possa essere un grande acquisto per il rush finale. A livello fisico sta bene, ha sempre svolto lavoro atletico, ma con il pallone e nei cambi di direzione avvertiva fastidio. Speriamo di recuperarlo durante la sosta, avrà due settimane per riaggregarsi al gruppo e lo valuteremo di giorno in giorno”.

OMNISPORT | 20-03-2021 19:16