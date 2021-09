Riparte Tiki Taka e Cruciani è già sotto processo, bufera social

Pronti, via ed è subito polemica. Prima puntata della seconda edizione di Tiki Taka targata Chiambretti e scattano subito reazioni indignate. Globalmente la trasmissione non è piaciuta a quanto si evince dai commenti sui social (“sembra Colpo grosso”, o anche: “Ridateci Pardo”): in effetti è più un classico programma alla Chiambretti che un talk show calcistico. Dalle battute hot di Massimo Ceccherini alla sfilata di belle donne ma a colpire nella prima puntata dello show di Italia1 sono state le considerazioni di Giuseppe Cruciani.

Cruciani stronca il calcio femminile

Dopo aver attaccato Auriemma in merito a Napoli-Juventus (“A parti invertite il Napoli avrebbe fatto fermare la partita dall’ONU. Senza sei titolari, come era la Juventus a Napoli, gli azzurri avrebbero chiamato l’ONU per fermare la partita”) Cruciani liquida il calcio femminile con una battuta tranchant: ““il calcio femminile è una rottura di co..”

Sui social le repliche alle offese di Cruciani

Fioccano i commenti sui social: “Cruciani non parlare più, finisci nel ridicolo solo. Adesso anche ad attaccare il calcio femminile” o anche: “finché esisterà il diritto alla libertà, saremo libere di “fare schifo” anche su un campo da calcio. Vergognatevi retrogradi, maschilisti”, oppure: “Cruciani a cena ha mangiato pane e frustrazione. Credo sia il suo piatto preferito” e ancora: “Ogni volta che Cruciani parla un tifoso di calcio si sente male. Quante ne spara al minuto non riesco a contarle”. Le donne sono sarcastiche: “Ma Possono guadarlo anche le donne questo programma?” e poi: “Dopo sta str…sul calcio femminile a TikiTaka cambio canale” e anche: “Nel settembre 2021, accendi la tv e senti un dibattito in cui personaggi squallidi affermano che le donne non possono fare sport a livelli importanti” e infine: “Una trasmissione indegna TikiTaka . Modelle che sfilano in intimo, opinioniste prese in giro non appena cercano di entrare nel merito degli argomenti. Certe battute danno ridere solo voi. Siete leggermente anacronistici”.

SPORTEVAI | 14-09-2021 08:44