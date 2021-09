Torna Tiki Taka, le novità del programma di Chiambretti

Il calcio e le sue polemiche, ma anche un po’ di leggerezza e quel taglio ironico che non manca mai alle trasmissioni di Piero Chiambretti. Si presenta così “Tiki Taka – La Repubblica del pallone”, al via stasera su Italia 1 in seconda serata con una nuova edizione.

Ospiti e novità di Tiki Taka

Chiambretti al comando, alle sue spalle la redazione sportiva guidata da Alberto Brandi, in studio invece spazio ai tanti opinionisti ed addetti ai lavori che nel corso degli ultimi anni hanno animato le trasmissioni calcistiche delle reti Mediaset: Ivan Zazzaroni, Giuseppe Cruciani, Massimo Mauro, Pasquale Bruno, Ciccio Graziani, Marcello Micci, Luca Beatrice e Raffaele Auriemma.

Come abitudine dei programmi di Chiambretti ci sarà spazio anche per lo spettacolo e l’intrattenimento. Due le novità di questa edizione: il pianista interista Andrea Bacchetti, che accompagnerà le discussioni calcistiche con i suoi stacchi musicali; e la bella “diavolessa” Mikaela Neaze Silva, showgirl che da poco ha abbandonato il ruolo di Velina in Striscia la Notizia.

“Il programma mischia lo sport con lo spettacolo – ha dichiarato Chiambretti a Tuttosport -. Ci sarà la discreta autorevolezza di alcuni protagonisti, e una spensierata brigata in cui si cercherà di parlare di calcio per parlare di tutto. L’obiettivo è migliorare la stagione scorsa, anche se non sarà facile”.

Nel presentare Tiki Taka Chiambretti ha ricordato la concorrenza in tv e anche il suo doppio ruolo all’interno del programma: “Non sono solo il conduttore ma l’autore – ha precisato -: conduco solo cose mie perché voglio essere responsabile, nel bene e nel male, di quello che succede”.

L’attesa degli spettatori-tifosi

L’approccio tra sport e spettacolo sembra interessare i tifosi, almeno sui social. “Non vedo l’ora, almeno si ride!”, il commento di Luciano. “È cabaret, non calcio”, aggiunge Eugenio che, come altri tifosi, evidentemente gradisce un approccio più serioso al pianeta pallone.

SPORTEVAI | 13-09-2021 13:10