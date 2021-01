Ritorno al Siviglia? Dani Alves: "Il buon figlio torna sempre a casa"

Dani Alves, tramite il profilo Twitter, ha lasciato un indizio di mercato, postando una sua foto ai tempi del Siviglia, la squadra che lo ha lanciato a livello europeo: “Il buon figlio torna a sempre a casa”. Questa la frase chiave.

I tifosi del Sao Paulo lo hanno scaricato già da tempo e i commenti non sono mancati: “Puoi andartene fratello, preferisco che la mia squadra passi altri mille anni senza vincere, piuttosto che vedere presunte stelle che pensano di essere più grandi del club”. Oppure: “Mi fa più male vedere la mia squadra perdere il campionato. Questo signore così idolatrato non ha mai fatto niente di buono. Gioca solo per il suo nome. Mi sanguinano gli occhi a vederlo in campo e perlopiù con il 10”. Il futuro è lontano dal Brasile e il suo ritorno in Spagna potrebbe essere realtà.

OMNISPORT | 11-01-2021 22:01