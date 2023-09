Ritrovato a 100 km da casa Stefano Oladeji, giovane rugbista di 20 anni: mistero sulle cause dell'allontanamento

Il ragazzo è stato ritrovato a Rozzano, a sud di Milano: il suo caso si è risolto positivamente anche se non è chiaro il motivo che l'ha spinto a scomparire

Ultimo aggiornamento 22-09-2023 11:39

Portavano a 100 chilometri da casa, le ultime tracce attendibili di Stefano Oladeji, il giovane rugbista 20enne, scomparso e irreperibile da domenica scorsa. Il giovane è stato ritrovato, come hanno confermato i famigliari a Bresciaoggi che riporta la notizia, a Rozzano, a sud di Milano, nel tardo pomeriggio di giovedì 21 settembre.

La svolta grazie a una ricostruzione puntuale, da parte dei carabinieri, degli spostamenti del ragazzo che sarebbe in buone condizioni.

Scomparsa Stefano Oladeji: le indagini e il ritrovamento

Le indagini si erano concentrate, nelle ore successive alla scomparsa del ragazzo, proprio in provincia di Milano dopo che la famiglia e le forze dell’ordine avevano scoperto che sabato aveva preso un treno per il capoluogo lombardo e che non aveva trascorso la serata in discoteca, come comunicato ai genitori.

Secondo quella prima versione, Stefano sarebbe dovuto andare a trascorrere il sabato sera in una discoteca di Brescia, Number One, come riferito al padre in una telefonata di domenica mattina. A indirizzare gli investigatori, i movimenti bancari che negli ultimi giorni si erano concentrati nella zona di Sesto San Giovanni. Stefano aveva effettuato acquisti con il bancomat, lanciando di fatto un segnale.

“Stefano sta bene e ha bisogno di riposo”, riferisce il fratello Matteo. La famiglia ringrazia quanti hanno reso parte alle ricerche: dalle forze dell’ordine, ai volontari di ambulanze e Caritas, ai vigili del fuoco, ai netturbini e ai controllori.

Sei le operazioni nella giornata di martedì, tra alimentari e tabaccheria, e l’ultimo prelievo è delle 23.09 di ieri nella zona di Sesto San Giovanni in un negozio di alimentari. Il cellulare del ragazzo ha smesso di funzionare alle 23 circa di domenica.

La scomparsa e lo smartphone staccato

Il ragazzo abita con la sua famiglia nel villaggio Ferrari di Brescia con la famiglia. La sua scomparsa era stata denunciata dai genitori, dopo l’ultima telefonata al padre la mattina di domenica 17 settembre, quando ha parlato al telefono con il padre dicendogli di trovarsi da un amico in attesa di rientrare.

Da allora, stando a quanto riportato anche da Chi l’ha visto, che ha trattato il caso e inserire Stefano nella proprio lista delle persone scomparse, non c’è stato più alcun contatto e non si hanno più informazioni su Stefano.

L’appello di Chi l’ha visto

Secondo la ricostruzione che è stata fornita e riportata dal programma, condotto da Federica Sciarelli e in onda su Rai3, da allora non vi erano stati più contatti con Stefano e il suo smartphone risultava spento o irraggiungibile.

Da martedì scorso, anche sui social sono partiti appelli e sull’account ufficiale di Chi l’ha visto è stata postata la foto di Stefano con la sua scheda. Il suo caso compare anche sul sito, dove sono presenti documenti e materiali relativi a persone scomparse o in cerca di di parenti, oltre ai casi di cronaca che la redazione continua a seguire.

Solo di recente, meno di due mesi fa, un ragazzino si era allontanato da casa. Anche allora un epilogo positivo: infatti era stato poi ritrovato vicino Arezzo grazie al lavoro delle forze dell’ordine.

