Scomparso a Brescia Stefano Oladeji, giovane rugbista di 20 anni: non si hanno notizie da domenica

Sono giorni di grande angoscia e incertezza per le persone che aspettano notizie su Stefano Oladeji, un giocatore di 20 anni del Rugby Brescia, scomparso dopo aver passato la notte in discoteca (al Number One).

Il ragazzo abita con la sua famiglia nel villaggio Ferrari di Brescia e l’ultima volta che si è fatto sentire era la mattina di domenica 17 settembre, quando ha parlato al telefono con il padre dicendogli di trovarsi da un amico in attesa di rientrare. Da allora, stando a quanto riportato da Chi l’ha visto, non si hanno più informazioni su Stefano.

La scomparsa di Stefano Oladeji

Secondo la ricostruzione che è stata fornita e riportata dal programma, condotto da Federica Sciarelli e in onda su Rai3, non vi sarebbero più contatti con Stefano e il suo smartphone sarebbe spento o irraggiungibile.

Proprio perché allarmati, i suoi genitori avrebbero provveduto a sollevare il caso e il giovanissimo rugbista sarebbe finito nel portale della nota trasmissione per allargare la platea a possibili testimoni che potrebbero così fornire elementi utili ai carabinieri di Brescia, che stanno seguendo la scomparsa.

Da martedì scorso, anche sui social sono partiti appelli e sull’account ufficiale di Chi l’ha visto è stata postata la foto di Stefano con la sua scheda. Il suo caso compare anche sul sito, dove sono presenti documenti e materiali relativi a persone scomparse o in cerca di di parenti, oltre ai casi di cronaca che la redazione continua a seguire.

Solo di recente, meno di due mesi fa era scomparso un ragazzino poi ritrovato vicino Arezzo grazie al lavoro delle forze dell’ordine.

I presunti avvistamenti

Alcune segnalazioni – fino ad ora riportate da Il Giorno – sono stati localizzati tra San Zeno, via Lamarmora e Milano.

Le ricerche proseguono, anche se fino al momento in cui scriviamo, non vi sono ulteriori dettagli o aggiornamenti in merito al giovane. I familiari hanno lanciato diversi appelli anche sui social e anche noi condividiamo i contatti, qualora vi sia qualcuno informato o che abbia delle notizie da condividere.

I contatti

Chiunque abbia notizie di Stefano Oladeji può contattare il 112, il fratello al 3331334609, il papà al 3408996735 o la mamma al 3286353864.

