14-06-2022 13:04

Non solo i parametri zero. Dopo Dries Mertens, che ieri ha praticamente salutato il Napoli dal ritiro del Belgio, e David Ospina, che sembra sempre più lontano dal possibile rinnovo con il club azzurro, i tifosi partenopei potrebbero presto salutare anche un centrocampista.

Napoli, l’ex Gattuso vuole Demme

Si tratta di Diego Demme, che secondo il Corriere dello Sport sarebbe entrato nella lista dei giocatori richiesti da Rino Gattuso al suo arrivo al Valencia. Demme arrivò a Napoli proprio su richiesta dell’ex tecnico del Milan, che voleva un uomo d’ordine davanti alla difesa per il suo 4-3-3.

Sotto la sua gestione Demme ha offerto delle buone prestazioni, salvo poi diventare la quarta scelta in mezzo al campo per Luciano Spalletti, che ha mostrato di preferire un altro tipo di centrocampista: il 4-2-3-1 del tecnico toscano ha bisogno di giocatori più dinamici e intraprendenti col pallone, capaci anche di coprire maggiori porzioni di campo in fase difensiva.

Le difficoltà di Demme nel Napoli di Spalletti

Demme non è riuscito ad adattarsi a questo tipo di gioco, trasformandosi in una riserva praticamente fissa: nell’ultima stagione il centrocampista italo-tedesco ha collezionato appena 686 minuti in campionato e un totale di sole 7 presenze da titolare in serie A.

A quasi 31 anni il Valencia di Gattuso potrebbe rappresentare una interessante nuova avventura per Demme, ma anche una soluzione ottima per il Napoli, che potrebbe ulteriormente abbassare il monte ingaggi: Demme, legato al club partenopeo fino a giugno 2024, ha un contratto da ben 2,5 milioni l’anno.

I tifosi del Napoli si dividono su Demme

Sul suo possibile addio, però, i tifosi del Napoli sono divisi. “Fuori Demme dentro Nandez… magari”, scrive su Facebook Lorenzo augurandosi l’addio del tedesco e l’arrivo del giocatore del Cagliari. “Demme è uno dei primi da cedere: 31 anni, 2,5 milioni… meglio se saluta. Un pacchetto lui più Politano per Soler in scadenza 2023 e cash sarebbe un ottimo affare per noi”, sottolinea Adriano. “Se Demme viene ceduto è perché il Napoli sa già di poter avere un giocatore più importante o dal mercato o dai rientri”, il parere di Daniele.

Altri tifosi, invece, preferirebbero tenere il tedesco: “Quelli come Demme sono calciatori che non si tolgono perché durante il campionato è le coppe sono utilissimi”, scrive Vincenzo. “Io starei attento a fare questa cessione a cuor leggero”, aggiunge Albino. Simone, invece, ironizza sulla stima di Gattuso per Demme: “Meriterebbe l’esonero dal Valencia solo per averlo chiesto….”.

