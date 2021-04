Rivoluzione Roma ma il nuovo tecnico non convince i tifosi

La Roma prepara la rivoluzione. La formazione giallorossa sembra essere fuori dalla corsa Champions League ma si prepara ad affrontare il Manchester United nella semifinale di Europa League. Un appuntamento che i tifosi giallorossi attendono con grande trepidazione. La squadra di Fonseca cerca l’appuntamento con la storia e vuole provare a sognare l’impresa che l’Inter nella scorsa stagione ha soltanto sfiorato.

Rivoluzione Roma

In casa giallorossa però si continua a pensare anche al futuro e nonostante il cammino europeo sono sempre più frequenti le voci riguardo un addio di Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese non ha mai avuto un gradissimo rapporto con la tifoseria e questo finale di stagione in sofferenza non lo sta aiutando di certo.

Sarri in pole position

La Gazzetta dello Sport riporta una notizia che a Roma circola già da diversi mesi, quella di un possibile arrivo sulla panchina di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano è intenzionato a tornare ad allenare dopo un anno di pausa e le voci riguardo al suo futuro non sono mancate. Ma quelle che riguardano la panchina giallorossa sono sempre state le più insistenti. Il suo agente Fali Ramadani in questi giorni è in Italia per discutere la rescissione di contratto con la Juventus.

Secondo il quotidiano sportivo l’agente di Sarri avrebbe avuto più di un contatto con Tiago Pinto e il tecnico avrebbe espresso il suo apprezzamento per la rosa della Roma. I giallorossi però preparano anche delle alternative, anche se quella che porta a Massimiliano Allegri sembrerebbe essere tramontata.

La diffidenza dei tifosi

Il nome di Maurizio Sarri però non sembra convincere i tifosi della Roma. Il tecnico toscano ha un approccio particolare alla panchina e come si è visto nel corso della sua esperienza alla Juve, non sempre riesce a colpire nel segno come accaduto nel corso della sua fortunatissima esperienza napoletana. “Io continuo a preferire Allegri – scrive Mauro – non penso che uno come Sarri sia adatto alla piazza romana”. Ma sui social oltre che Allegri i tifosi giallorossi invocano il nome di Josè Mourinho, da poco esonerato dal Tottenham: “Sarebbe il tecnico perfetto per questa squadra”.

