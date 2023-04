Robben: l'ex calciatore fa l'impresa nello sport che non ti aspetti

L'olandese ci aveva provato già lo scorso anno, ma non era riuscito a raggiungere l'obiettivo, centrato questa volta

17-04-2023 18:00

Da calciatore era un velocista, oltre che un dribblomane. Ora, però, si è trasformato in maratoneta. Stiamo parlando di Arjen Robben, ex giocatore olandese che da un paio d’anni a questa parte si sta cimentando sulla distanza dei 42,195 chilometri. Perché è uno a cui piacciono maledettamente le sfide.

Maratona di Rotterdam: Robben sotto le tre ore

A 39 anni, Robben è riuscito a correre la Maratona di Rotterdam in meno di tre ore. L’obiettivo che si era prefissato e che aveva mancato già dodici mesi fa. Questa volta ha fermato il cronometro su 2 ore 58 minuti e 33 secondi. “Sono davvero esausto, ma ce l’ho fatta. Per un velocista come me, una distanza del genere è molto lunga”. Non che in campo non ne facesse di chilometri, ma non tutti di fila. Per la cronaca, la gara è stata vinta dal belga Bashir Abdi, che ha chiuso in 2 ore 3 minuti e 47 secondi.

Dicevamo che Robben ci aveva già provato l’anno passato, chiudendo però in 3 ore 13 minuti e 40 secondi. Questa volta, ha potuto festeggiare: “Non sono più un atleta di alto livello, ma posso dire: penso che si abbia della classe si si riesce a correre una maratona in meno di tre ore”.

Robben: da calciatore è stato un vincente

Robben ha chiuso la sua carriera calcistica da professionista nel suo club giovanile, l’Fc Groningen, il 15 luglio del 2021. In carriera ha vestito le maglie di Chelsea (portando a casa due Premier League), Real Madrid (una Liga spagnola vinta) e Bayern Monaco, dal 2009 al 2019, mettendo in bacheca otto titoli di Bundesliga e anche una Champions League.

Spesso imprendibile per gli avversari sulla fascia, prolifico anche in zona gol, ma specializzato in particolare negli assist. Lui da una parte e Ribery dall’altra hanno fatto a lungo le fortune del Bayern Monaco.

Robben: nella vita ha sconfitto anche un tumore

Robben è un lottatore e non è la prima volta che si prefigge un obiettivo e lo raggiunge. Non solo sportivamente parlando. Era il 2004 quando, appena ventenne, il giocatore olandese si trovò davanti un avversario complicatissimo: un tumore al testicolo. Due giorni dopo aver appreso la cattiva notizia, Arjen venne operato e il suo recupero fu velocissimo. Riuscì infatti a finire la stagione con la maglia del Psv Eindhoven e a disputare i Campionati europei con la Nazionale olandese, diventando anche uno dei protagonisti. Aveva già dimostrato di voler a tutti i costi arrivare dove si era prefissato.

Nella sfortuna, quella volta, Robben fu fortunato: il tumore era infatti benigno. Il trattamento per combatterlo fu quindi più leggero e meno invasivo che in altri casi.