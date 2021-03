Groningen: Robben non lascia...raddoppia

La carriera di Arjen Robben è stata funestata dagli infortuni e anche il ritorno in campo dopo un breve ritiro non sta andando benissimo. Ma per il suo Groningen, l’olandese volante non è assolutamente un peso, anzi…ma facciamo un piccolo passo indietro.

L’ex centrocampista e attaccante di Chelsea, Real Madrid e Bayern Monaco è tornato dal suo addio al calcio la scorsa estate per dare una mano al Groningen, il club che gli ha fatto tirare i primi calci a un pallone, ma purtroppo, nonostante l’eccitazione palpabile, gli infortuni hanno costretto il telento olandese a giocare e scendere in campo solo per 44 minuti in due partite ufficiali, prima di incorrere in un infortunio all’inguine che lo sta tenendo lontano dal campo.

Il ritorno era previsto per l’inizio del 2021, ma i tempi si stanno allungando a dismisura…Un problema che però pare non allarmare più di tanto la società olandese. Parlando alla TV del club, il direttore tecnico del Groningen Mark-Jan Fledderus spiega che la società sarebbe più che disposta a rinnovargli il contratto. “L’accordo scade a fine stagione, ma se Arjen dovesse venire e dire che vuole continuare per un altro anno noi gli risponderemmo immediatamente ‘sì, per favore’”. Non proprio l’atteggiamento che ci si aspetta da chi ha potuto contare su Robben solo per due spezzoni di partita. Ma evidentemente c’è qualcosa che conta di più. “Anche se ha giocato poco in campionato, siamo contentissimi di lui. Viene tutti i giorni, lavora duramente, è un esempio per i giovani ed è un valore aggiunto incredibile per il club. Non abbiamo alcuna intenzione di rescindergli il contratto e speriamo di contare su di lui per ancora tanto tempo”

OMNISPORT | 31-03-2021 11:05