Roberta Termali, da 20 anni non sente Zenga e sogna "Ballando"

Oggi, a 54 anni, sente l’urgenza di tornare a lavorare e di ricoprire un ruolo in quel mondo meraviglioso che era il suo. Roberta Termalivuole tornare in tv. Non frequenta più l’ambiente che l’ha resa celebre, non ha rimpianti nell’accezione che attribuiamo a questa condizione eppure qualcosa di estremamente emotivo occupa un tassello nella memoria televisiva.

Roberta Termali, dopo aver rilasciato delle interviste molto significative a Oggi e aver partecipato al programma condotto da Caterina Balivo “Vieni da me”, ha deciso di rilasciare una nuova intervista a La Gazzetta dello Sport. Ha amato e sposato Walter Zenga (dopo un breve flirt con il ct azzurro Roberto Mancini), portiere storico dell’Inter e della Nazionale e oggi allenatore, al quale è rimasta legata fino al 1997 quando il calciatore la lasciò per Hoara Borselli (storia poi conclusa).

Con Zenga ha avuto due figli, una famiglia. Eppure sono vent’anni che non ha più rapporti con l’ex portiere oggi allenatore e commentatore. “Non ho mai chiesto niente per me – si legge sulla Gazzetta-, ma solo cose modeste per i figli. Con Nicolò ha anche un discreto rapporto, si sono visti a Dubai, si sentono. Entrambi i figli di Walter sono amici di Jacopo, l’altro maschio che ha avuto da Elvira (e andranno al suo matrimonio, a giugno). Ma Andrea(Zenga, ex concorrente di Temptation Island) col papà non parla più da anni”.

La televisione è e rimane un grande amore professionale che, nonostante l’esordio casuale e la timidezza che la bloccava, continua a rimanerle addosso. Le opportunità arrivate le ha declinate perché insoddisfacenti e poco affini alla sua sensibilità e alle esigenze di una donna di 54 anni. Via dunque l’Isola dei Famosi dalla lista delle offerte, mentre per Milly Carlucci e il suo Ballando cambierebbe tutto. Lascerebbe Osimo, dove vive con i quattro figli e un compagno. “Ho sempre avuto l’idea di partecipare a Ballando con le stelle, ma dopo un provino Milly Carlucci non mi ha presa. le ho mandato un sms dicendole che ci sono. Niente”. Roberta (che rimane legata da amicizia ad alcuni volti celebri dello spettacolo) non si è mai pentita delle sue scelte, anche se disse no a Pippo Baudo e quella decisione sancì l’addio di fatto al piccolo schermo.

VIRGILIO SPORT | 27-03-2019 11:02