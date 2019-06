Roberto Cazzaniga a 40 anni in campo

Nuova ufficializzazione, nuova conferma per la Materdominivolley.it Castellana Grotte, in vista della stagione 2019/2020, che vedrà il team gialloblù impegnato ancora nel campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile.

Dopo i rinnovi di mister Castellano, dello staff al completo e di capitan Fiore, il direttore sportivo Vito Primavera ha ufficializzato il rinnovo con Roberto Cazzaniga. L’opposto classe 1979, brianzolo di nascita – con radici villasantesi – ma ormai pugliese di adozione, inizierà la sua terza stagione con la Materdominivolley.it, la seconda consecutiva: 418 punti in 21 partite e il titolo di miglior realizzatore nella stagione 2013/2014 in serie A2 e 567 punti in 26 partite e il secondo posto nella classifica dei migliori realizzatori nella stagione 2018/2019 sempre in serie A2. Il totale è di 985 punti con la Mater in 47 presenze, alla media di 21 punti a partita: garanzia totale di rendimento.

Per Cazzaniga sarà la 18esima stagione tra serie A2 e serie A1. Tre volte vincitore del premio Kuznetsov come miglior realizzatore della serie A2 (nel 2005/2006 e 2008/2009 con Crema e nel 2013/2014 con Castellana appunto), ha firmato 6678 punti in tutte le competizioni in 525 caps ed è, per la serie A2, top scorer di sempre dal 2000 ad oggi e miglior realizzatore delle ultime 10 stagioni. Il legame con Castellana è fortissimo (la prossima sarà l’ottava stagione nella Città delle Grotte) e la voglia di mettersi a disposizione della squadra ancora intatta e vigorosa, così come testimonia il suo commento alla notizia del rinnovo: "La città ormai la vivo come una seconda casa, qui si sta bene e ormai ho veramente tanti amici – ha detto Cazzaniga – Iniziamo la nuova stagione con gli ottimi presupposti costruiti nell’ultimo anno, con la stessa intensità. Vogliamo vincere e qui è più facile perché tutti ci aiutiamo. Sicuramente non mi nascondo, perché c’è un rammarico da cancellare: lo scorso anno avrei preferito vincere la sfida con Spoleto per riportare la Mater a Piacenza in semifinale e vedere cosa sarebbe successo. Sarebbe bello riuscire ad arrivare anche quest'anno al terzo posto – ha concluso l’opposto che compirà 40 anni ad ottobre – anche se sarà più difficile rispetto all’anno precedente. Ma noi, tutti insieme, ci proveremo fino all'ultima partita e fino all'ultima palla. Il nostro motto è mai arrendersi e cercare di passare i nostri limiti, sempre tutti insieme".

SPORTAL.IT | 07-06-2019 16:45