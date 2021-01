Roberto D'Aversa ha già conquistato Carli

Un punto in due partite, ma anche altrettante prestazioni di sostanza in un momento di piena emergenza sul fronte infortuni. Questo il primo bilancio in casa Parma dopo il ritorno in panchina di Roberto D’Aversa, subentrato a Fabio Liverani.

Dopo la sconfitta contro la Lazio è arrivato il pareggio contro il Sassuolo, ma a Reggio Emilia il Parma è stato in vantaggio fino al 92′.

I crociati intravedono quindi la luce in fondo al tunnel anche se la classifica resta molto precaria con l’ultimo posto lontano solo un punto.

In un’intervista a ‘Rai Sport’ il direttore sportivo Marcello Carli ha elogiato le prime settimane di lavoro di D’Aversa: “Il mister ha portato conoscenza del gruppo, determinazione e voglia di fare un’impresa” ha detto il dirigente toscano.

“Anche per la sua carriera un’impresa con il Parma potrebbe dire tanto. Sapevamo che era un punto di riferimento, il gruppo sta reagendo bene”.

OMNISPORT | 21-01-2021 22:15