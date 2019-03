Roger Federer fa la storia: titolo numero 100 in carriera

Da Milano a Dubai, dal 4 febbraio 2001 al 2 marzo 2019: Roger Federer fa la storia e conquista il centesimo titolo della sua straordinaria carriera a 18 anni dal primo successo in Lombardia.

Il fuoriclasse svizzero ha tagliato il prestigioso traguardo nel torneo Atp 500 di Dubai, i”Dubai Duty Free Tennis Championships”, superando in finale Stefanos Tsitsipas per 6-4,6-4. L’elvetico si è vendicato battendo il talento greco che lo aveva eliminato dagli Australian Open. Ora davanti a Federer c’è solo Jimmy Connors con 109 titoli vinti nel singolare.

“E’ stata una settimana straordinaria, questo successo è un sogno che si realizza“, sono le parole di Federer

In una recente intervista, King Roger ha ripercorso la sua carriera: “Ho fatto tanti errori, ma non ho grandi rimpianti. Gli errori fanno parte della vita di ognuno. Avrei fatto alcune cose in modo diverso, non so nemmeno quali. Magari in alcune partite, in alcune palle break o nella mia organizzazione, un percorso da fare o non fare, giocare un torneo piuttosto che un altro. Ma alla fine non ho grandi rimpianti. Altrimenti vivrei nel passato e non è bello. È importante rimanere positivi e guardare avanti. Considerare tutto questo come delle esperienze formative. Poi certo, ho fatto tanti errori”.

“Momenti in cui avrei fatto cose folli ma non l’ho fatto perché gli occhi di tutti erano su di me? No. Non è la mia popolarità a impedirmi di farlo. Sto bene quando sto con la mia famiglia e i miei amici in tranquillità. E ho tante motivazioni nella mia vita giornaliera, con l’adrenalina delle partite e delle vittorie”.

SPORTAL.IT | 02-03-2019 17:55