Roglic ha le mani sulla Vuelta. La 20esima a Champoussin

Clement Champoussin ha vinto a sorpresa la ventesima tappa della Vuelta di Spagna (la Sanxenxo-Alto Castro de Herville di 202 km): il francese con un attacco a sorpresa a un chilometro dal traguardo ha sorpreso i favoriti prendendosi una vittoria prestigiosa.

Primoz Roglic, secondo in giornata, ha ormai la Vuelta in mano: lo sloveno, che ha dominato l’intera competizione, ha un vantaggio di 2’38” sul secondo in classifica, lo spagnolo Enric Mas, prima della cronometro individuale di 33,8 km a Santiago de Compostela che chiuderà la corsa iberica.

Disastroso Egan Bernal, che è arrivato sul traguardo con quasi 7′ di ritardo ed è scivolato fuori dalla prime cinque posizioni in classifica generale. Sul podio con Roglic e Mas c’è ora Jack Haig, della Bahrain Victorious.

OMNISPORT | 04-09-2021 18:06