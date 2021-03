Roland Garros 2021: lo Slam si terrà a Parigi dal 23 maggio

Buone notizie in arrivo per gli appassionati di tennis, che non avevano proprio preso benissimo il Roland Garros della scorsa stagione, disputato nel periodo autunnale a causa della pandemia di coronavirus.

Una notizia che sarà molto apprezzata anche dai tennisti che saranno protagonisti sul red carpet parigino: quest’anno potranno affrontare lo Slam in una condizione meno precaria e rischiosa dal punto di vista fisico, visto anche le temperature non troppo accoglienti dello scorso autunno a Parigi.

Ora è ufficiale: lo Slam parigino si terrà dal 23 maggio al 6 giugno e quindi la capitale transalpina, sarà la Stella Polare del tennis in un riferimento temporale più abituale, mentre sul discorso “spettatori” tanto dipenderà dall’evoluzione della pandemia e dalla distribuzione del vaccino.

“Si giocherà dal 23 maggio al 6 giugno e prepareremo un rigoroso protocollo sanitario per assicurarci che, qualunque siano le condizioni, il torneo si svolga nel miglior modo possibile. Il nostro obiettivo è quello di avere la massima capacità di pubblico possibile”, ha dichiarato Amélie Oudéa-Castéra, direttore generale della Federazione Francese di Tennis.

