Roland Garros 2022: secondo trionfo di Swiatek, Gauff travolta in finale

04-06-2022 16:43

È finita come tutti si aspettavano: Iga Swiatek, numero 1 del mondo, si è sbarazzata di Coco Gauff nella finale del singolare femminile del Roland Garros col nettissimo punteggio di 6-1 6-3 in un’ora e 8 minuti di gioco.

Per la polacca è la seconda vittoria sulla terra battuta parigina dopo quella del 2020 ma soprattutto è a quota 35 partite e a 6 tornei vinti consecutivamente, per un totale di 9 vinti in carriera in 10 finali da lei disputate, di cui solo la prima persa, mentre in tutte le altre ha perso la miseria di 32 game senza cedere neanche un set.

Un ruolino di marcia impressionante che testimonia quanto la tennista nativa di Varsavia, che martedì scorso ha compiuto 21 anni, sia una numero 1 del mondo più che degna pur avendo ereditato il trono del tennis femminile a causa dell’inaspettato ritiro di Ashleigh Barty.

Per la 18enne Gauff, che è scoppiata in lacrime al termine del match ma che avrà sicuramente modo di rifarsi data la sua giovanissima età e il potenziale che tutti le attribuiscono, è invece la prima finale persa in carriera su tre, ma lunedì la statunitense sarà numero 13 del mondo, suo miglior ranking di sempre, con dieci posizioni guadagnate.

Il match non ha avuto storia: Swiatek è andata subito 4-0, Gauff è riuscita a tenere un servizio ma Iga si è aggiudicata i successivi due ultimi game del primo set. L’unico sussulto Coco l’ha avuto quando è andata 2-0 nel secondo set strappando il servizio a Swiatek nel primo game del parziale, ma la polacca ha intascato i successivi cinque game e poi non ha lasciato scampo alla sua avversaria quando ha servito per il titolo e per alzare meritatamente al cielo la sua seconda Coppa Suzanne Lenglen.