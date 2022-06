Roland Garros 2022: Swiatek-Kasatkina la seconda semifinale femminile

01-06-2022 16:34

La giocheranno la polacca numero 1 del mondo Iga Swiatek e la russa numero 20 Daria Kasatkina la seconda semifinale del singolare femminile del Roland Garros, quella nella parte alta del tabellone.

Kasatkina, giustiziera negli ottavi di Camila Giorgi con un doppio 6-2, nel quarto di finale odierno ha sconfitto in un derby russo col punteggio di 6-4 7-6(5) in due ore e 8 minuti Veronika Kudermetova, numero 29, che è stata la prima ad andare in vantaggio di un break nel primo set sul 3-1 ma ha immediatamente restituito la battuta e poi nel nono gioco ha perso il servizio decisivo del parziale.

Tre break consecutivi invece all’inizio del secondo set, con Kasatkina che è stata avanti 3-1 e 4-2, poi però ci sono stati altri tre break di fila dall’ottavo al decimo game, dei quali stavolta due a favore di Kudermetova, nel tie-break Kasatkina è volata 5-0 e poi 6-1, ha mancato quattro match point ma poi ha chiuso al quinto tentativo su servizio della connazionale.

Swiatek invece, in un match molto più “regolare”, si è sbarazzata col punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e 29 minuti, della statunitense numero 11 del ranking Jessica Pegula, perdendo una sola volta il servizio nel secondo game del primo set quando però l’aveva già strappato per la prima delle quattro volte totali nel match alla sua avversaria.