Roland Garros 2024, dove vedere Sinner-Gasquet oggi: info, orario e diretta tv e streaming

Mercoledì 29 maggio in programma il match a partire dalle 20.15 sul Philippe Chatrier di Parigi. Tutto quel che c'è da sapere sulla partita più attesa di oggi

Dopo aver liquidato in tre set lo statunitense Christopher Eubanks, Jannik Sinner si appresta a scendere nuovamente in campo oggi mercoledì 29 maggio contro il francese Richard Gasquet, nel secondo turno del Roland Garros 2024.

Stasera si gioca molto per il campione altoatesino che ha deciso di sfoderare i suoi colpi migliori a Parigi nell’intento, per nulla eretico, di raccogliere punti utili alla scalata alla classifica ATP che vede ancora dominare Novak Djokovic.

Dove vedere Sinner-Gasquet in tv e streaming

La sfida centrale del programma di oggi, mercoledì 29 maggio, al Roland Garros vedrà Sinner protagonista a partire dalle ore 20:15: seguiremo live su Virgilio Sport il campione altoatesino, ma per chi volesse vedere in diretta o in streaming la partita potrà farlo su Sky Sport e in streaming su Now: Sky Sport Tennis sarà affiancato da Sky Sport Max o Sky Uno.

Riepilogando, per seguire in tv e streaming il debutto di Jan nel torneo, le principali informazioni sono:

Partita: Sinner-Gasquet

Data: 29 maggio 2024

Orario: ore 20:15

Diretta tv: Eurosport, Sky

Streaming: Now, DAZN, Discovery+

SEGUI SINNER LIVE SU NOW

Sinner-Gasquet, i precedenti

Al Roland Garros, Sinner e Gasquet si incontreranno per la terza volta stando alle statistiche. I due si sono infatti già affrontati lo scorso anno sull’erba della Owl Arena ad Hall, la seconda sul cemento di Indian Wells. Entrambe le partite si sono concluse a favore di Jannik.

La conferenza stampa

Il prossimo avversario di Sinner sulla terra rossa di Parigi ha già centrato un obiettivo contro il croato Borna Coric, che ha certamente rianimato la tifoseria del beniamino di casa, che ormai si sente agli ultimi match clou della sua carriera.

Jannik ha detto a proposito del suo avversario: “Sono contento di essere tornato in campo, il Roland Garros è un torneo speciale per me perché qui ho giocato il mio primo quarto di finale a livello Slam. Io amo giocare a tennis, per questo sono contento di essere qui e giocare di nuovo”.

L’idolo di casa, invece, che pure è agli sgoccioli di una carriera tennistica sensazionale ha detto: “sarà eccezionale, voglio godermi questa opportunità”.

Di certo vedremo un grande tennis, in diretta testuale commentato live su Virgilio Sport. Appuntamento a questa sera alle 20:15.

SEGUI SINNER LIVE SU NOW