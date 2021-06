Roland Garros: Berrettini si esalta, Sinner elogia Federer

L’Italia cala il pokerissimo al Roland Garros, qualificando 5 azzurri al terzo turno del torneo di Parigi. Sinner ha battuto Mager nel derby italiano, Berrettini ha sconfitto l’argentino Coria. Fognini ha passeggiato su Fucsovics mentre Cecchinato e Musetti hanno vinto rispettivamente contro De Minaur e Nishioka.

Sorride Berrettini, l’italiano più in alto nella classifica Atp: “Mi sento in grado di gestire un torneo di 2 settimane, come ho già fatto in passato. Va vissuto giorno dopo giorno è chiaro, ma sono contento di come sto giocando. Mi sto divertendo. Credo di aver disputato due partite difficili e sono stato bravo. C’è stato un momento in cui sembrava esserci più lotta contro il mio avversario e invece ho reagito bene e gli ho fatto tenere la testa sott’acqua”.

Berrettini si sente migliorato rispetto a 2 anni fa: “Nel 2019 succedeva tutto molto in fretta e mi abituavo a essere sempre in movimento, dopo la pandemia sono cresciuto per i momenti difficili che ci sono stati. Sono più forte a 360°. Il mio prossimo avversario? Giocatore completo, ma mi concentro sempre sulle mie caratteristiche. Non per vanità, ma preferisco così. E’ sicuramente in fiducia, sarà una bella lotta”.

Interessanti invece le dichiarazioni di Sinner su Federer: “Giocare con lui sarebbe molto bello, ci ha già sorpreso tante volte. E’ pieno di sorprese, non sappiamo cosa farà qua. Per me punta molto su Wimbledon, ho guardato prima come sta giocando ed è impressionante quello che fa e quello che ha fatto per la storia del tennis. Non so cosa potrà accadere ma lo rispetto molto, anche perché si vede che si diverte a giocare e anche a vincere. Gli faccio un grande in bocca al lupo per il proseguimento della sua carriera”.

OMNISPORT | 03-06-2021 21:17