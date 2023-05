Roland Garros, Courier: "Rune non ha paura di vincerlo, Sinner sì"

L'ex campione americano sul danese: "A questo ragazzo non manca la fiducia".

19-05-2023 23:24

Dopo l’eliminazione dagli Internazionali d’Italia, Jannik Sinner si è dimostrato ancora una volta un po’ fragile nei grandi tornei ed è stato criticato da alcuni ex giocatori, tra cui Jim Courier. L’americano lo ha paragonato a Rune: “A questo ragazzo non manca la fiducia, ha battuto Djokovic due volte di fila in partite importanti, arrivando ai quarti di finale del Roland Garros l’anno scorso”.

“Penso che potrebbe essere uno dei tennisti ad alzare il trofeo in Francia – continua Courier -. Non è uno che ha paura di avvicinarsi a quella coppa a differenza di Jannik Sinner”.