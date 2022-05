Roland Garros, Djokovic ai quarti: possibile sfida con Nadal

29-05-2022 16:25

Novak Djokovic potrebbe adesso affrontare Rafael Nadal nei quarti di finale degli Open di Francia dopo aver sconfitto Diego Schwartzman per 6-1 6-3 6-3.

Djokovic non ha perso un set negli ultimi otto incontri disputati, a partire dalla vittoria agli Internazionali d’Italia, e non ha avuto problemi a prolungare la sua corsa nel quarto turno sul Court Suzanne-Lenglen.

Schwartzman, numero 16 del mondo, ha opposto una breve resistenza per tenere il servizio in un lungo game d’apertura, ma il serbo è riuscito a strappare il servizio al suo avversario prima di andare a vincere il primo set con facilità.

Il campione in carica del Roland Garros Djokovic ha sfruttato la non ottima prestazione di Schwartzman nel primo set, ma è stato il 35enne a vacillare nel secondo, andando sotto per 3-0.

Djokovic ha commesso numerosi errori a rete, ma ha risposto in modo enfatico, vincendo i successivi sei giochi, e Schwartzman non è riuscito a riprendersi.

Il numero uno del mondo Djokovic ha trovato il break per portarsi sul 4-2 nel set finale, mentre Schwartzman si lamentava per una palla break sprecata nel game precedente.

Djokovic si è aggiudicato un posto tra gli ultimi otto del torneo, dove Nadal sarà il suo avversario se lo spagnolo sconfiggerà Felix Auger-Aliassime.

Djokovic ha raggiunto il 16° quarto di finale del Roland Garros, mentre Nadal potrebbe eguagliare questa impresa proprio oggi. Nel computo complessivo dei quarti di finale del Grande Slam, Roger Federer è in testa con 58, Djokovic con 51 e Nadal con 45.