Roland Garros: i debutti italiani nella giornata di oggi

Tra i più attesi Fabio Fognini, Jannik Sinner e Martina Trevisan

29-05-2023 11:00

Dopo la strepitosa giornata di ieri con 5 vittorie su 5 per i tennisti italiani (Arnaldi, Musetti, Sonego, Giorgi, Errani), oggi nuovi debutti importanti per l’Italia oggi al Roland Garros. Entrano in scena Fognini, Sinner, Cobolli e Marco Cecchinato tra gli uomini, a cui si aggiungono Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto tra le donne. Particolarmente attesi gli incontri tra Fabio Fognini e Felix Auger-Aliassime, Jannik Sinner e Alexandre Muller, Martina Trevisan ed Elina Svitolina.