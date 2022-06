Roland Garros, Nadal: "Impensabile essere ancora qua a 36 anni, auguro il meglio a Ruud"

05-06-2022 18:10

Rafael Nadal batte Casper Ruud e si aggiudica il suo 14° titolo del Roland Garros. Una prestazione stupenda quella del mancino di Manacor, un 6-3 6-3 6-0 in poco più di due ore che ha mostrato la differenza di livello tra maestro e allievo.

Nadal è parso davvero impressionato lui stesso per questo successo, subito dopo aver spento 36 candeline e con un piede che continua a non dargli pace. Queste le sue parole al termine dell’incontro:

“Innanzitutto, Casper, è stato bellissimo giocare con te la finale del Roland Garros, ti faccio le congratulazioni per una carriera che è appena iniziata, questo è un gran passo in avanti, sono contentissimo per te, la tua famiglia e il tuo team, siete gente sana e vi auguro il meglio per il futuro. Proseguo con il mio team, la mia famiglia, ogni persona che è lì in piedi, è pazzesco quanto sta accadendo in questa stagione, vi dico grazie per ciò che fate con me, senza di voi non avrei potuto fare nulla. Quando ero infortunato mi avete sempre dato coraggio, mi sarei ritirato già da anni senza il vostro supporto. Desidero andare avanti ringraziando tutti quelli che rendono possibile questo torneo, per me e tutti quelli che amano la storia di questo sport, è il miglior torneo al mondo, i raccattapalle, i volontari, la direttrice del torneo, gli organizzatori, quelli che lavorano dietro le quinte, mi fate sentire come se fossi a casa, dico grazie a tutti, voi e la federazione francese. Per me è davvero difficile esprimere le mie sensazioni ora non avrei mai immaginato di essere qui a 36 anni ed essere ancora forte, giocare di nuovo la finale sul campo più importante della mia carriera, parecchia energia per cercare di continuare, grazie a tutti. Per me è incredibile giocare qui, con voi che mi sostenete in modo eccezionale, grazie davvero di cuore. Non so cosa possa succedere in futuro, ma continuerò a provarci, a lottare”.