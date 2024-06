Roland Garros, Schiavone e Pennetta incoronano Paolini: “E’ il suo momento”. Alle 17 la semifinale con Andreeva

Oggi alle 17 Jasmine Paolini gioca la sua prima semifinale in uno slam contro la giovanissima russa Mirra Andreeva. Le due veterane del tennis femminile puntano forte su di lei

E’ il momento di Jasmine Paolini. Dopo il giorno in cui Jannik Sinner ha scoperto di essere il nuovo numero 1 al mondo del tennis mondiale, ci ha pensato Jasmine Paoli a tenere altissima la bandiera dei colori italiani al Roland Garros conquistando la semifinale del torneo contro la kazaka Elena Rybakina.

Paolini: l’incoronazione di Pennetta e Schiavone

Jasmine Paolini affronta oggi la gara più importante della sua carriera. Alle 17 l’azzurra sarà in campo contro Mirra Andreeva nella sua prima semifinale in uno slam e l’incoraggiamento arriva da due che quei palcoscenici li hanno calcati come Flavia Pennetta e Francesca Schiavone. La vincitrice del 2010 punta forte sulla toscana: “Jasmine mi ha davvero sorpresa, penso che inizi a credere di poter vincere uno slam, di poter battere le prime del mondo – dice Francesca – E questo è importante perché noi quando giocavamo abbiamo fatto lo step in quel momento ed è arrivato anche per lei a 28 anni la sensazione di essere probabilmente anche la più forte e di potersi prendere le sue soddisfazioni”.

Italia: è “doppia” speranza

Il mercoledì magico per l’Italia al Roland Garros è continuato, anche se sarebbe meglio dire è iniziato e finito, con una doppia soddisfazione. Al mattino ci hanno pensato Bolelli e Vavassori a conquistare la semifinale nel doppio maschile, nel tardo pomeriggio è arrivato il successo anche di Sara Errani e della stessa Paolini in quello femminile per un poker storico: “E’ stata una giornata storica – dice Flavia Pennetta – i ragazzi erano partiti male ma poi sono riusciti a vincere e non hanno mai smesso di crederci fino alla fine. Errani e Paolini in doppio siete troppo forti”.

Paolini: una semifinale per la storia

L’occasione è di fronte a Jasmine Paolini che vuole fare un altro passo nella sua storia e in quella del tennis italiano. L’avversaria che si trova di fronte nella semifinale di oggi pomeriggio è Mirra Andreeva: la 17enne russa a sorpresa ha battuto la numero 2 al mando Aryna Sabalenka che ha sofferto anche di un problema fisico nel corso del match. C’è un solo precedente tra le due con Andreeva che poco più di un mese fa si è imposta sull’azzurra nel torneo di Madrid con il punteggio di 7-6, 6-4 in un match comunque molto equilibrato.