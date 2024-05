Tutte le partite in programma al torneo del Grande Slam che si gioca a Parigi dal 26 maggio al 9 giugno 2024

Il Roland Garros è il secondo Slam stagionale. Si gioca sulla terra rossa di Parigi dal 26 maggio al 9 giugno. Le partite sono al meglio dei 5 set, non c’è il tie break al 5° per cui le partite possono avere durate lunghissime, anche oltre le 6 ore. In palio ci sono premi giganti. Per la classifica Atp ovviamente il vincitore prende 1000 punti e nella classifica generale possono esserci dei ribaltoni incredibili. Il montepremi complessivo è di 53,5 milioni di dollari e al vincitore andranno ben 2,4milioni. In campo ci sono proprio tutti i migliori: a partire da Djokovic testa di serie numero 1 e il nostro Jannik Sinner, numero 2 e a caccia di punti che possano fargli fare un’ulteriore ascesa verso la vetta. Ma sulla sua strada c’è anche Alcaraz (numero 3) che sulla terra è praticamente perfetto, i russi Rublev e Medvedev, i terraioli Ruud, Tsitsipas e Rune e Zverev che al primo turno affronta niente meno Rafa Nadal, ormai ai saluti d’addio. Nutrita la pattuglia azzurra con Musetti, Sonego, Arnaldi, Darderi, Fognini, Cobolli e Nardi che possono sperare di far bella figura, a cui si sono aggiunti Bellucci e Zappieri dalle qualificazioni.

1° turno – Trentaduesimi di finale: partite e risultati

Le partite si giocano a partire da domenica 26 maggio

[1] Djokovic (SRB)- [WC] Herbert (FRA) Carballes Baena (SPA)- Lestienne (FRA) Monfils (FRA)- Seyboth Wild (BRA) [30] MUSETTI (ITA)-Galan (COL) [23] F. Cerundolo (ARG)- Hanfmann (GER) O’Connell (AUS)- [Q] Misolic (AUT) FOGNINI (ITA)- Van De Zandschulp (OLA) [14] Paul (USA)-Cachin (ARG) [12] Fritz (USA)- Coria (ARG) Lajovic (SRB)- Safiullin (RUS) Popyrin (AUS)- Kokkinakis (AUS) [22] Mannarino (FRA) – [Q] ZEPPIERI (ITA) [28] Etcheverry (ARG)- Cazaux (FRA) Rinderknech (FRA)- [WC] Walton (AUS) Davidovich Fokina (SPA)-[Q] Vacherot (MON) [7] Ruud (NOR)-Mensik (CZE) [4] Zverev (GER)- Nadal (SPA) Goffin (BEL)- [WC] Mpetshi Perricard (FRA) Hijikata (AUS)- DARDERI (ITA) [26] Griekspoor (OLA)-McDonald (USA) [18] Khachanov (RUS)- Nagal (IND) [LL] Kovalik (SRB) – Giron (USA) COBOLLI (ITA)- [Q] Medjedovic (SRB) [13] Rune (DAN)-Evans (GBR) [11] De Minaur (AUS)- Michelsen (USA) Munar (SPA)- Bautista Agut (SPA) [Q] Burruchaga (ARG) – Struff (GER) [19] Bublik (KAZ)-[Q] Barrere (FRA) [31] Navone (ARG)- Carreno Busta (SPA) Borges (POR)- Machac (CZE) [Q] Kecmanovic (SRB) – Kecmanovic (SRB) [5] Medvedev (RUS)-Koepfer (GER) [6] Rublev (RUS)- Daniel (GIA) Martinez (SPA)- Tirante (ARG) NARDI (ITA)- [WC] Muller (FRA) [29] Fils (FRA)-ARNALDI (ITA) [17] Humbert (FRA)- SONEGO (ITA) Zhang (CIN)- Vukic (AUS) Djere (SRB)- Altmaier (GER) [9] Tsitsipas (GRE)-Fucsovics (UNG) [15] Shelton (USA)- Gaston (FRA) Nishikori (GIA)- [Q] Diallo (CAN) Purcell (AUS)-[Q] Squire (GER) [21] Auger-Aliassime (CAN)-Nishioka (GIA) [27] Korda (USA)- [WC] Mayot (FRA) Ruusuvuori (FIN)- Kwon (KOR) Draper (AUS)- [Q] De Jong (OLA) [3] Alcaraz (SPA)-[LL] Wolf (USA) [8] Hurkacz (POL)- [Q] Mochizuki (GIA) [WC] Moreno de Alboran (USA)- Nakashima (USA) Van Assche (FRA)- Shapovalov (CAN) [25] Tiafoe (USA)-[Q] BELLUCCI (ITA) [24] Tabilo (CIL)- [Q] bERGS (BEL) Thompson (AUS)- Marterer (GER) Marozsan (UNG)- [Q] Kukushkin (KAZ) [10] Dimitrov (BUL)-Kovacevic (USA) [16] Jarry (CIL)- Moutet (FRA) Shevchenko (KAZ)- Karatsev (RUS) [WC] Atmane (FRA)- Ofner (AUT) [20] Baez (ARG)-[Q] Heide (BRA) [32] Norrie (GBR)- Kotov (RUS) Wawrinka (SVI)- Murray (GBR) [WC] Gasquet (FRA)- Coric (CRO) [2] SINNER (ITA)-Eubanks (USA)

2° turno: trentaduesimi di finale

Dal 29 maggio

3° turno: sedicesimi di finale

Dal 31 maggio

Ottavi di finale

Dal 2 giugno

Quarti di finale

Dal 4 giugno

Semifinali

Le due partite partite si giocano il 7 giugno

Finale

La finale si gioca domenica 9 giugno

Dove vedere le partite del Roland Garros 2024

Il Roland Garros 2024 è in diretta tv sui canali di Eurosport, disponibile anche in streaming sulle piattaforme Discovery+, Dazn e NOW Tv.

