Roland Garros, Seyboth Wild shock: "Mio bisnonno mentore di Hitler"

Il tennista brasiliano, eliminato al terzo turno dello Slam parigino, avrebbe rivelato il passato della sua famiglia a una influencer.

04-06-2023 21:08

Secondo quanto scrive il quotidiano brasiliano O Globo, il tennista verdeoro Thiago Seyboth Wild avrebbe rivelato all’influencer Thayane Lima un segreto sconcertante: “La mia famiglia, da parte di mia madre, è nazista. Letteralmente. Il mio bisnonno, il padre del padre di mia madre… era il mentore di Hitler… fu lui a portarlo dall’Austria e ad insegnare la vita ad Hitler“. Il tennista avrebbe poi inviato una foto particolare: Hitler sull’attenti proprio davanti al bisnonno.

Seyboth Wild ha voluto però “rinnegare con veemenza questi commenti“ e tramite il suo ufficio stampa ha inviato una nota a O Globo: “Alla luce di alcuni articoli e post pubblicati durante questa settimana su di me, vorrei chiarire che i processi in corso in Brasile, così come un procedimento penale in cui compaio come vittima, sono oggetto di segreto. Ciò significa che non posso fare dichiarazioni, commenti o esporre conversazioni, e ciò dovrebbero valere anche per la controparte, secondo un’ingiunzione emessa il 16/09/2021 dalla magistratura dello Stato di Rio de Janeiro. Ma soprattutto voglio ricordare e ribadire che non c’è stato processo, quindi non posso essere giudicato colpevole.

Non ho ancora ricevuto l’atto di citazione emesso dal Pubblico Ministero di Rio de Janeiro in quanto non ho più una residenza fissa in Brasile. Ho trascorso gli ultimi mesi allenandomi in Argentina o gareggiando in altri Paesi. Lo stesso accade con la controparte, anch’essa non menzionata perché non residente in Brasile. Ad ogni modo, i miei avvocati hanno già notificato alla Giustizia l’indirizzo dei miei genitori nel Paraná. In questo momento sono completamente concentrato sulla mia carriera, sono tornato ai massimi livelli di gioco e sono fiducioso che la mia innocenza sarà dimostrata a tempo debito. Thiago Wild“.