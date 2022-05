24-05-2022 16:36

Buon esordio al Roland Garros per Lorenzo Sonego. L’azzurro, a parte un inizio non perfetto in cui subisce subito il break si sbarazza facilmente del tedesco Gojowczyk a dir poco sottotono.

Il tennista torinese, protagonista di un inizio d’anno non facile, lo elimina con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-1. Ora, al prossimo turno, il secondo, sfiderà il portoghese Joao Sousa, numero 63 del mondo. Due i precedenti, con una vittoria per parte.