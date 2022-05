Roland Garros, Wilander sicuro su chi vincerà

18-05-2022 14:16

Il vincitore di sette volte del Grande Slam Mats Wilander, intervistato dal quotidiano spagnolo Marca, ha svelato il suo favorito per la vittoria del Roland Garros: “Per molte ragioni devo dire Novak Djokovic. Primo perché ha appena vinto a Roma e questo gli darà fiducia; secondo perché penso che abbia dentro di sé un sentimento di rivalsa dopo tutto quello che gli è successo in questi mesi, senza poter giocare l’Australian Open. Non bisogna dimenticare che è il detentore del titolo. Ha dimostrato a se stesso di poter giocare di nuovo partite lunghe nonostante la sconfitta contro Alcaraz a Madrid. A Montecarlo ha fatto una brutta figura alla fine del match con Davidovich, dove sembrava stanco. Adesso sta meglio. È il favorito per Parigi”.

Sul giovane fenomeno del tennis Carlos Alcaraz, Wilander ha le idee chiare: “Non stavamo aspettando Alcaraz, perché c’erano già Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev, tennista molto diverso dagli altri, ed Alexander Zverev. Avevamo un buon mix di stili e modi di essere. Anche Rublev, che è lo Hewitt di questa generazione. Improvvisamente è apparso Alcaraz, che gioca in modo molto diverso da tutti quelli citati. Può fare le cose che fa Tsitsipas, come prendere la palla in anticipo, giocare in modo aggressivo; può essere solido quanto Zverev; forse non può fare quello che fa Medvedev, perché solo lui riesce in quel tipo di gioco. Carlos ha la risorsa dei drop shot e l’atteggiamento che lo differenzia dal resto dei giovani. Non ho mai visto qualcuno con il suo modo di giocare e la sua freschezza”.

Infine, Wilander ha analizzato le condizioni di Nadal in vista del Roland Garros: “La carriera di Rafa è così. Il suo sforzo non ha limiti, il suo limite sono gli infortuni. Continuerà fino a quando un infortunio non gli permetterà più di giocare. La realtà è che ha imparato a tornare dagli infortuni e torna sempre. È straordinario vedere sempre qualcosa di diverso in lui quando torna. Un giorno non potrà più tornare, è normale che accada, ma non sappiamo quando accadrà. È vero che adesso si è infortunato a Roma, ma sa come preservare il suo fisico per darsi una possibilità al Roland Garros”.

