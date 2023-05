Rolland Garros: prima volta per Matteo Arnaldi, direttamente al main draw

L’Italiano è il n.99 al mondo. Sei i tennisti italiani nel tabellone principale

21-05-2023 13:25

Prima volta per Matteo Arnaldi al Roland Garros, per di più nel tabellone principale. Un ingresso nel main draew per il n. 99 della classifica ATP arrivato grazie alla rinuncia al torneo francese da parte di Andy Murray. Lo scozzese sta attraversando un periodo non facile: l’ultima vittoria a livello ATP è stata a Indian Wells, mente nei challenger l’ultima sconfitta è quella contro lo svizzero Stan Wawrinka a Bordeaux.

Con l’ingresso di Arnaldi, l’Italia ha sei giocatori nel cartellone principale del Roland Garros. Si tratta di Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Marco Cecchinato e Fabio Fognini. A questi si affiancano altri 14 tennisti che passeranno dalle qualificazioni.