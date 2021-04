Roma-Bologna, le formazioni ufficiali

La Roma punta a ottenere i tre punti in casa contro il Bologna. Turnover per Fonseca verso l’Ajax, con un tridente tutto spagnolo: Carles Perez e Pedro dietro Mayoral. Esordio per Reynolds a destra, Bruno Peres a sinistra. Riposa Veretout in mezzo, c’è Fazio in difesa.

Classico 4-2-3-1 per Mihajlovic, con De Silvestri e Dijks sulle corsie con Danilo e Soumaoro centrali davanti a Skorupski, che rientra tra i pali. Schouten e Svanberg insieme a centrocampo, Skov Olsen e Barrow con Soriano alle spalle di Palacio.

Le formazioni di Roma-Bologna:

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Fazio; Reynolds, Villar, Diawara, Bruno Peres; Carles Perez, Pedro; Mayoral.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio.

OMNISPORT | 11-04-2021 17:28