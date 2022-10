07-10-2022 16:15

Dopo la notizia dei ladri in casa di Di Maria, altro caso di furto ma questa la società ed il giocatore coinvolto sono la Roma e Mady Camara.

Il giocatore guineano aveva parcheggiato l’auto in zona Eur e si è allontanato per circa un’ora, ma tornato per recuperare il veicolo la spiacevole sorpresa, con l’auto volatizzatasi chissà dove.

A quel punto la decisione di recarsi, insieme al suo interprete personale, al commissariato più vicino per sporgere denuncia.

Non un avvio idilliaco in quest’annata per Camara che arrivato a fine mercato per sostituire Wijnaldum, è riuscito a collezionare fino ad oggi appena 19’ di serie A e 51’ di Europa League, più un’auto rubata.